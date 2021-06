Letzter Schauplatz Jurafrage – Gemeinderat von Belprahon verzichtet auf Abstimmung Nach einer «Welle von Verboten» durch Bund und Kanton Bern verzichtet die kleine Gemeinde Belprahon auf eine erneute Abstimmung zur Jurafrage. Sie will aber am Thema dranbleiben. Stefan von Bergen

Kleine, rebellische Nachbargemeinde von Moutier im Berner Jura: Belprahon. Foto: Valerie Chetelat

Der Gemeinderat der bernjurassischen 270-Seelen-Gemeinde Belprahon führt nun am 27. Juni doch keine erneute Abstimmung über einen Wechsel zum Kanton Jura durch. In einem Communiqué erklärte er am Freitagnachmittag, man sehe sich mit einer «Welle von Verboten» durch die Autoritäten von Bund und Kanton Bern konfrontiert. Überdies mit einer Beschwerde projurassischer Bürger, der die bernjurassische Regierungsstatthalterin eine aufschiebende Wirkung zugestehe. Man wolle eine Abstimmung aber nicht «all diesen Zweifeln aussetzen» und verzichte deshalb auf die Durchführung.