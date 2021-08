Überraschende Wendung in Thun – Gemeinderat verzichtet auf die Sanierung Eigerplatz Der Gemeinderat hat nun beschlossen, das Sanierungsprojekt am Eigerplatz und die damit verbundene Entfernung von vier Bäumen nun doch nicht umzusetzen. UPDATE FOLGT

Die vier Linden am Eigerplatz sollen nun doch nicht gefällt werden. Foto: Hans Peter Roth

Am 26. August kommunizierte die Stadt Thun, dass sie im Rahmen des Sanierungsprojekts am Eigerplatz entgegen der ursprünglichen Planung auf eine Verbreiterung des Trottoirs an der Waisenhausstrasse verzichtet. Damit sollten auch die Linden an der Waisenhausstrasse bestehen bleiben.

«Massnahmen stiessen nicht auf Akzeptanz»

Festhalten wollte die Stadt am zweiten Teil des Projekts, der Sanierung des Eigerplatz-Kreisels. Aufgrund der geltenden Verkehrssicherheitsrichtlinien hätte dies die Entfernung von vier Linden erfordert, zwei Linden wären neu gepflanzt worden. «Diese Massnahmen stiessen jedoch nicht auf Akzeptanz, und es formierte sich zunehmend heftigerer Widerstand», steht in einer Mitteilung, die die Stadt nun am 31. August verschickt hat.

«Der Gemeinderat will nicht an einem Projekt festhalten, das in der Bevölkerung auf derart grossen Widerstand stösst.» Aus der aktuellen Mitteilung der Stadt Thun

Darin heisst es weiter: «Deshalb hat der Gemeinderat heute an einer virtuellen Sitzung eine Lagebeurteilung vorgenommen.» Auf Antrag des Vorstehers Bau und Liegenschaften, Gemeinderat Konrad Hädener, habe er beschlossen, das Sanierungsprojekt nicht umzusetzen. Zur Begründung wird angegeben: Der Gemeinderat wolle nicht an einem Projekt festhalten, «das in der Bevölkerung auf derart grossen Widerstand stösst und dessen Begründung von breiten Kreisen nicht geteilt wird».

