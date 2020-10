Oberhofen – Gemeinderat verschiebt Barell-Gut-Abstimmung Die Überbauungsordnung Barell-Gut in Oberhofen ist vorläufig von der Traktandenliste gestrichen. Der Gemeinderat legt sie nächstes Jahr erneut auf. pd/sft

An der Gemeindeversammlung vom September 2019 hat der Souverän auf Antrag der SP Ober-hofen beschlossen, vor der Genehmigung der Überbauungsordnung Barell-Gut über ein Ver-kehrskonzept befinden zu können. Nach dem klaren Nein zu dem an der Urnenabstimmung vom 27. September dieses Jahres vorgelegten hat der Gemeinderat die Situation an seiner letztenSitzung einer Analyse unterzogen.

Auf dem Barell-Gut in Oberhofen plant die Frutiger AG aus Thun bis zu 60 Wohneinheiten. Foto: Stefan Kammermann