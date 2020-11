Städtischer Corona-Fonds – Gemeinderat tritt bei möglicher Corona-Hilfe auf die Bremse Um einen Corona-Fonds doch noch in diesem Jahr auf den Weg zu bringen, wollten SP und FDP am 17. Dezember eine Stadtratssitzung dazu abhalten. Doch das geht dem Gemeinderat zu schnell. Benjamin Bitoun

Gelder aus dem städtischen Corona-Fonds wären etwa dafür gedacht, um Entlassungen bei Gastrobetrieben zu verhindern. Foto: Christian Pfander

Greift die Stadt Bern angeschlagenen Betrieben nun doch mit eigenem Geld unter die Arme? Seitdem sich die Stadtregierung letzten Montag mit Sozialpartnern, Verbänden und Parteien an einen Tisch setzte, mehren sich die Anzeichen dafür. Weil die Soforthilfe von Bund und Kanton derzeit fehle, sei nun finanzielle städtische Corona-Hilfe geboten, bestätigte Stadtpräsident Alec von Graffenried (GFL) noch am selben Tag gegenüber dieser Zeitung.

Doch der Forderung von SP und FDP, die Stadt müsse nun aufs Gas drücken und einen entsprechenden Corona-Fonds noch vor Jahresende einrichten, erteilte von Graffenried eine klare Abfuhr. Der Grund: Die lange Traktandenliste des Stadtrats. Diese würde eine Behandlung des Geschäfts noch in diesem Jahr verunmöglichen, so von Graffenried. Dass ausgerechnet der Stadtrat dem Stadtpräsidenten als Grund für die Verzögerung hinhalten muss, entbehrt dabei nicht einer gewissen Ironie: Schliesslich war es der Stadtrat, der in Sachen Corona-Hilfen den Gemeinderat bereits Ende August zum Handeln gedrängt und einen SP-Vorstoss zur Schaffung eines Corona-Fonds mit grosser Mehrheit verabschiedet hatte.