Vorstoss zum Spiezer Zentrum – Gemeinderat sieht am Kronenplatz keinen Dorfplatz Eine überparteiliche Motion fordert einen multifunktionalen Dorfplatz in der neuen Spiezer Ortsmitte. Der Gemeinderat winkt ab – und stützt sich auf eine Studie. Jürg Spielmann

Der Spiezer Kronenplatz soll nach Simon Schneeberger zu einem multifunktionalen Dorfplatz werden. Vorab sei dafür die Gemeindeparzelle (wo die Parkplätze sind) zu sichern, findet der Parlamentarier. Foto: Jürg Spielmann

Spiez fehlt ein Dorfzentrum. Entsprechend fehlt Spiez auch ein Dorfplatz. Das will die Politik ändern: Ende April reichte Simon Schneeberger als Präsident und Parlamentarier des Freien Spiez (FS/GLP) eine entsprechende überparteiliche Motion im Grossen Gemeinderat (GGR) ein, mitgetragen von den Fraktionen von SP und FDP.

Deren Ziel ist es, dass in der angelaufenen Zentrumsgestaltung am Kronenplatz ein mindestens 500 Quadratmeter grosser Dorfplatz «für die Spiezer Bevölkerung, für alle und alles» realisiert wird. In den nächsten Dekaden soll um den viel befahrenen Kreisverkehr herum die neue Dorfmitte, das Zentrum für Spiez, entstehen. Im Bereich Bahnhofstrasse–Oberlandstrasse–Kronenplatz. Mit Neubauten, die einen Mix aus Wohnen, Dienstleistung, Einkaufen und Arbeiten enthalten (wir berichteten).