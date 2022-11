Gemeindeversammlung Linden – Gemeinderat reicht Anzeige ein In Linden eskaliert der Streit um die Unterflursammelstelle. Der Gemeinderat hat eine Anzeige gegen unbekannt eingereicht – und kriegte an der Gemeindeversammlung die Quittung. Marco Zysset

Vertreter der Skilift AG haben die weisse Markierung der Unterflursammelstelle auf eigene Faust angebracht. Worauf die Gemeinde, der der Platz gehört, Anzeige gegen Unbekannt erstattet hat. Foto: Marco Zysset

Es war noch lange nicht 20 Uhr, als die Wirtin der Linde in Linden am Mittwochabend zusammen mit Gemeinderäten noch mehr Stühle im Saal platzierte, als ohnehin vorbereitet waren. Dabei waren die Tische, die normalerweise an der Gemeindeversammlung im Raum stehen, schon weggeräumt. Letztlich wurden 192 Stimmberechtigte im Dorf mit rund 1300 Einwohnerinnen und Einwohnern registriert.