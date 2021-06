Nach Alphorn-Kundgebung in Lauterbrunnen – Gemeinderat reagiert auf Disput An einem Sonntag darf man in Lauterbrunnen nicht öffentlich musizieren. Doch der Gemeinderat reagiert nun auf den Disput, welchen ein Polizeieinsatz im Mai ausgelöst hat.

Beat Schranz aus Schwarzenegg dirigiert 17 Alphornbläser und eine Alphornbläserin in Willi Michels Garten in Lauterbrunnen. Diese Solidaritätsaktion lässt den Lauterbrunner Gemeinderat nun handeln. Foto: Anne-Marie Günter

Der Volksmusiker Willi Michel hat am Sonntag, 16. Mai, im Gässli in Lauterbrunnen sein Alphorn gespielt. Eine Nachbarin fand an diesem Folklorespiel keinen Gefallen und erstattete bei der Polizei Anzeige.

In der Folge wies die Kantonspolizei den Alphornspieler auf die geltende Regelung im Polizeireglement der Gemeinde Lauterbrunnen hin. Darin sei explizit erwähnt, dass an Sonntagen und allgemeinen Feiertagen das Musizieren verboten sei, wenn die Nachbarschaft gestört werde (wir berichteten).

Letzte Woche nun versammelten sich 17 Alphornbläser und eine Alphornbläserin im Garten von Willi Michel, um sich mit ihm zu solidarisieren.

Gemeinde will Reglement anpassen

Darauf hat nun der Gemeinderat von Lauterbrunnen reagiert. In einer Mitteilung vom Mittwoch schreibt er: «Es ist für den Gemeinderat unbestritten, dass ein Verbot fürs ‹normale› Musizieren und Singen im Freien nicht im Sinne der Gemeinde ist.» Deshalb habe der Gemeinderat auf Antrag der Sicherheitskommission eine Anpassung des Polizeireglements beschlossen.

«Der Gemeindeversammlung wird somit im kommenden Herbst eine entsprechende Anpassung des Polizeireglements zum Beschluss vorgelegt, die dann frühestens per 1. Januar 2022 in Kraft treten kann», so der Gemeinderat von Lauterbrunnen. Bis dahin gelte die aktuelle Einschränkung.

pd/don

