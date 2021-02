Vorstoss im Berner Stadtparlament – Gemeinderat nimmt sich der Überwindung des Kapitalismus an Die Alternative Linke will von der Stadtregierung wissen, wie sich der Kapitalismus überwinden liesse. Veränderungen begännen oft in Städten, sagt der Verfasser des Vorstosses. Christoph Hämmann

Die Stadtberner Regierung am Wahltag von Ende November 2020 (von links): Marieke Kruit, Michael Aebersold, Alec von Graffenried, Reto Nause und Franziska Teuscher. Foto: Adrian Moser

Seit 1992 dominiert in Bern Rot-Grün-Mitte, seit zwanzig Jahren bilden die SP und das Grüne Bündnis (GB) in der Regierung der Stadt Bern eine Mehrheit. Damals stand die Überwindung des Kapitalismus bereits als Ziel im Parteiprogramm der SP Schweiz, die zuletzt 2010 nach einer intensiven Debatte entschied, daran festzuhalten. Es musste aber das Jahr 2021 anbrechen, bis jemand mit der Frage an den Berner Gemeinderat herantrat, wie sich dies seiner Ansicht nach denn bewerkstelligen liesse: den Kapitalismus zu überwinden.

Beim Fragesteller handelt es sich um Klingsor Reimann, Mitglied der Alternativen Linken (AL) Bern und Gymnasiallehrer für Philosophie. Eingereicht hat die von ihm verfasste Interpellation zum Auftakt der neuen Legislatur AL-Stadträtin Eva Gammenthaler.