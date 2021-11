Gemeindeversammlung Heiligenschwendi – Gemeinderat muss Alternativen suchen Das Budget 2022 löste an der Gemeindeversammlung Diskussionen aus. Die Bürgerinnen und Bürger wehrten sich mit einem Antrag gegen eine mögliche Steuererhöhung im Jahr 2023. Stefan Kammermann

Das Gebiet Halten in Heiligenschwendi bekommt keinen Bus-Versuchsbetrieb. Foto: Stefan Kammermann

Gleich das erste Traktandum an der Gemeindeversammlung von Heiligenschwendi hatte es in sich. Eigentlich präsentierte sich das Budget für das kommende Jahr nicht weiter spektakulär. Wie in vielen anderen Gemeinden rechnet der Voranschlag 2022 auch in Heiligenschwendi mit einem Defizit. Mit knapp 30’000 Franken dürfte das Minus indes überschaubar sein. Dies bei einem Gesamtaufwand von 3,345 Millionen Franken und unveränderter Steueranlage von 1,89 Einheiten.

Bevor es am Donnerstagabend allerdings zur Abstimmung ging, kam unter den 41 Anwesenden (7,7 Prozent der Stimmberechtigten) eine rege Diskussion in Gang. Auslöser war ein Hinweis von Gemeindepräsident Christian Zwahlen (SVP). «Im Jahr 2023 ist aus heutiger Sicht eine Steuererhöhung unumgänglich», sagte er. In einem ausführlichen Diskurs begründete er, weshalb der Gemeinderat laut über eine Erhöhung der Steuern von 1,89 auf 1,99 Einheiten ab 2023 nachdenkt. «Die Finanzplanung zeigt, dass bis in fünf Jahren unser Eigenkapital um 550’000 Franken sinken wird», fuhr er fort. «Ohne Gegenmassnahmen schlittern wir in einen Bilanzfehlbetrag.»