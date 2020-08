Wahlen in Ittigen – Gemeinderat dank Zeitungsinserat? Die SVP Ittigen suchte überall nach Kandidaten für die Wahlen – sogar bei anderen Parteien. Lange ohne Erfolg. Nun ist eine Lösung in Sicht. Annic Berset

In Ittigen werden bei den Wahlen im November die Karten neu gemischt – falls genügend Kandidaten gefunden werden. Foto: Urs Baumann

Ja, es ist schwierig, politische Ämter in Gemeinden zu besetzen. Eine Finanzkommission, ein Sitz im Parlament oder gar im Gemeinderat? Praktisch nirgendwo stehen die Leute Schlange, um in ihren Wohnorten politisch tätig zu sein – und das in den meisten Fällen neben- oder ehrenamtlich.