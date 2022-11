Steffisburg hat gewählt – Gemeinderat: Alle sieben Mitglieder wiedergewählt Im Steffisburger Gemeinderat gibt es keine Veränderungen. Auch Gemeindepräsident Reto Jakob (SVP) wurde in seinem Amt bestätigt. UPDATE FOLGT

Am Sonntag wurden in Steffisburg sieben Mitglieder des Gemeinderates gewählt. Foto: Adrian Moser

Bei den Gemeinderatswahlen in Steffisburg, die am Sonntag stattgefunden haben, gab es keine Überraschungen. Alle sieben bisherigen Mitglieder haben die Wahl erneut geschafft. Es sind dies Reto Jakob (SVP), Elisabeth Schwarz (SVP), Hans Berger (GLP), Bettina Joder Stüdle (SP), Marcel Schenk (SP), Konrad E. Moser (FDP) und Christian Gerber (EDU). Die Wahlbeteiligung bei der GR-Wahl lag bei 31,09 Prozent (2018: 38,89 Prozent).

Der amtierende Gemeindepräsident Reto Jakob trat als einziger Kandidat erneut für den Posten an. Er wurde mit 2898 Stimmen im Amt bestätigt. Bei den Wahlen ums Gemeindepräsidium lag die Beteiligung bei 29,64 Prozent.

pd/jzh

Fehler gefunden?Jetzt melden.