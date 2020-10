SP Brienz reicht Petition ein – Gemeinderäume für öffentliche Anlässe kostenlos nutzen? Einheimische sollen für die Benützung von Gemeinderäumlichkeiten keine Gebühren zahlen. Dies verlangt die SP Brienz in ihrer Petition. pd/hau

Geht es nach der SP Brienz, soll für Einheimische die Benützung gemeindeeigener Räumlichkeiten kostenlos werden. Dies, sofern die Veranstaltung öffentlich und für die gesamte Bevölkerung kostenlos ist. Foto: Archiv BO/Manu Friederich

«Benutzungsgebühren für gemeindeeigene Räumlichkeiten sind ein Hindernis für Organisatoren von Veranstaltungen bei deren Versuch, das Dorf weiter zu beleben»: Zu diesem Schluss kommt die SP Brienz und Umgebung und hat eine Petition eingereicht.

In ihrer Eingabe an den Gemeinderat fordert sie diesen auf, die Verordnung «Benutzung Gemeindeinfrastruktur» zu ändern. Hinzugefügt werden soll die Formulierung: «Die Benutzungsgebühren entfallen für Brienzer Personen und Institutionen, wenn die Veranstaltung öffentlich und für die gesamte Bevölkerung kostenlos zugänglich ist.» In der aktuellen Verordnung ist eine «Kann-Formulierung» bezüglich Erlass von Gebühren festgeschrieben. Dies bezeichnet die SP als «nicht befriedigend und intransparent».

Alle sollen profitieren

Das Verzichten von Gebühren für Veranstalter soll gemäss der Petition «allen Einwohnern zugutekommen». Dies sei gewährleistet mit der Voraussetzung des freien Zutritts und öffentlichen Charakters der Anlässe, welche gebührenfrei in den Räumen der Gemeinde stattfinden.

Weiter bemerkt die SP Brienz, dass in der Vergangenheit den Organisatoren von «grossen» Veranstaltungen die Gebühren «eher» erlassen wurden, als wenn «kleinere» Veranstaltungen durchgeführt worden seien. Künftig sollen auch kleine Vereine sowie Einzelpersonen von einer gebührenfreien Benützung profitieren können.

Weiterhin Gebühren bezahlen sollen Organisatoren von kommerziellen Anlässen und Veranstalter von nicht öffentlichen Events.