Nächster Rücktritt in Steffisburg – Gemeinderätin Ursulina Huder-Guidon tritt ab Nach knapp 16 Jahren im Gemeinderat tritt Gemeindevizepräsidentin und Vorsteherin Finanzen Ursulina Huder (SP) per Ende Jahr ab. Marco Zysset UPDATE FOLGT

Ursulina Huder-Guidon tritt Ende 2020 aus dem Gemeienderat zurück. Foto: PD

An der Gemeinderatssitzung vom Montagabend gab Gemeindevizepräsidentin Ursulina Huder ihren Rücktritt per Ende Jahr bekannt. Das teilt die SP Steffisburg mit. Am 1. April 2005 trat sie als Nachfolgerin von Marcus Sartorius das Amt als Gemeinderätin an. Als erste Frau überhaupt übernahm Ursulina Huder im Jahr 2011 das Departement Finanzen mit den Bereichen Steuern und Informatik.

Die Rücktrittsankündigung erfolgt nur zwei Wochen nachdem Ratskollege Stefan Schneeberger (FDP) seinen Rückzug aus der Politik ebenfalls per Ende 2020 angekündigt hatte.