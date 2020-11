Budgetdebatte im Stadtrat – Gemeinderätin unter Beschuss Der Burgdorfer Stadtrat hat das Budget 2021 bei wenigen Enthaltungen gutgeheissen. Ein Herz und eine Seele sind die Parlamentarier aber nicht. Es hagelte Kritik von bürgerlicher Seite. Urs Egli

Dem erst ab 2021 tätigen neuen Burgdorfer Stadtschreiber Stefan Ghioldi bot das Parlament am Montagabend eine lebhafte Budgetdebatte. Foto: Raphael Moser

Man wünschte sich fast, dass jedes Jahr Gemeindewahlen sind, wenn das Budget von Burgdorf beraten wird. Denn anders als in wahlfreien Jahren, in denen im «bhäbigen» Stadtparlament stets pfleglich miteinander umgegangen wird, kommt wenige Wochen vor den Wahlen für einmal etwas Stimmung auf. Das war auch am Montagabend so.

Muss es stets harmonisch sein?

Zwei Fragen stellen sich: Darf der Stadtrat ein Budget, das aufgrund von wenig bis gar nicht beeinflussbaren Parametern auf wackligen Beinen steht, kommentarlos absegnen oder gar schönreden? Und: Dürfen Fraktionssprecher die finanzverantwortliche Gemeinderätin auch einmal hart kritisieren? Im Burgdorfer Parlament gehen die Meinungen auseinander.