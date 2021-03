Parlament tagte – Gemeinderäte erhalten Spesen – und das Präsidium weniger Geld Das Spiezer Gemeindeparlament genehmigte das Pilotprojekt «Fachstelle Familie» und revidierte das Personalreglement. Auch «Abfallberge» waren Thema. Jürg Spielmann

Der Grosse Gemeinderat (GGR) Spiez hat am Montagabend an seiner ersten Sitzung des Jahres und der neuen Legislatur verschiedene Beschlüsse gefasst. Die wichtigsten Geschäfte im Überblick:

Reglement regelt Entschädigungen und Spesen neu

Spesen in der Lokalpolitik – wie viel ist genug? Das Spiezer Gemeindeparlament stimmte Pauschalspesen für die Gemeinderatsmitglieder zu. Die Spesen fürs Gemeindepräsidium werden um 3000 Franken auf 4000 gekürzt. Foto: Max Spring

Mit grossem Mehr sprach sich das Parlament am Montagabend für das teilrevidierte Personalreglement aus. Dieses musste wegen der Aufhebung der Sachkommissionen und der angepassten Entschädigung für Geschäftsprüfungskommissions-Mitglieder (GPK) sowie der neu vorgesehenen Spesenentschädigung des Gemeinderates angepasst werden. Gemeindepräsidentin Jolanda Brunner (SVP) sagte, dass gemäss dem neu degressiven Lohnsystem, angepasst an den Kanton, «der Lohn in jüngeren Jahren stärker ansteigt».