Die Loubegaffer – Gemeinderäte altern kaum,

Der städtische Finanzdirektor Michael Aebersold (SP) hatte über die Festtage Zeit, in seinem Archiv zu stöbern. Foto: Raphael Moser

Der Stadtberner Gemeinderat Michael Aebersold (SP) nutzt die ruhigen Tage in der Altjahreswoche, um in sich zu gehen und sich über Vergangenes Gedanken zu machen. Gerade mistet er alte Zeitungsartikel aus, die sich in seiner 20-jährigen Politikerzeit angesammelt haben, wie er auf seiner Facebook-Seite schreibt. Dabei ist er zur Erkenntnis gelangt, dass rot-grüne Politikerinnen und Politiker in Bern offenbar kaum altern. Der Beweis liefert ein Artikel des «Berner Bär» mit Bildern zur BEA-Eröffnung im 2006. Darauf zu sehen: Er selbst sowie die Nationalrätin und ehemalige Berner Gemeinderätin Regula Rytz (GB) und Stadtpräsident Alec von Graffenried (GFL).