Baupläne in Rüegsauschachen – Gemeindeprojekt im Gegenwind Auf der Bauparzelle in der Unterwintersei wollen zwei Firmen bauen. Gegen die Überbauungsordnung ist bereits vor Ablauf der Auflagefrist eine Einsprache öffentlich gemacht worden. Jacqueline Graber

Die Bauparzelle grenzt an die ARA. Geplant ist, die Zufahrtsstrasse zu verbreitern. Foto: Raphael Moser

Noch bis am 3. März liegt die Überbauungsordnung Unterwintersei auf der Gemeindeverwaltung Rüegsau auf. Bereits vor Ablauf der Einsprachefrist hat Ursula Burkhalter ihre Meinung publik gemacht. Sie hat ihre Einsprache an die Bauverwaltung und zugleich an die Medien geschickt. Ursula Burkhalter wohnt zwar in Hindelbank, ist jedoch Eigentümerin einer Liegenschaft an der Winterseistrasse. «Ich weiss nicht, ob ich einspracheberechtigt bin, weil ich nicht selbst im Haus wohne», räumt sie ein und sagt, sie habe gehört, dass auch andere Leute Einsprache machen wollten.