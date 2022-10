Wahlen in Forst-Längenbühl – Gemeindepräsident und Gemeinderat sind schon gewählt Peter Scheurer ist ab 2023 der neue Gemeindepräsident. Mangels anderer Kandidaturen wurden auch die vier weiteren Mitglieder des neuen Gemeinderats bereits still gewählt. Debora Stulz

Der bisherige Vizepräsident Peter Scheurer (parteilos) ist ab 2023 neuer Gemeindepräsident der Gemeinde Forst-Längenbühl. Foto: PD

In Forst-Längenbühl finden am 27. November keine Gemeinderatswahlen statt. Mangels weiterer Kandidierender hat der Gemeinderat bereits am 19. Oktober den heutigen Vizepräsidenten Peter Scheurer zum Gemeindepräsidenten und die weiteren vier Mitglieder des Gemeinderats in stiller Wahl gewählt. Als einzige Bisherige wurde Fabienne Hämmerle (parteilos) wiedergewählt. Neu im Gemeinderat von Forst-Längenbühl sind ab Januar 2023 Stefan Bättig (Chalbermoos), Patrick Schmid (Chalbermoos) und Sandro Zimmermann (ebenfalls Chalbermoos), alle parteilos.