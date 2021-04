Steffisburg: Noch ein Rücktritt – Gemeindepräsident Jürg Marti tritt Ende 2021 zurück Jürg Marti (SVP), Gemeindepräsident und Departementsvorsteher Präsidiales, tritt per 31. Dezember 2021 als Gemeinderat sowie als hauptamtlicher Gemeindepräsident zurück. UPDATE FOLGT

Steffisburgs Gemeindepräsident Jürg Marti (SVP) Foto: Christoph Gerber

Der Gemeinderat hat am Freitag im Rahmen der jährlichen Klausurtagung vom Rücktritt von Jürg Marti mit grossem Bedauern Kenntnis genommen, wie die Gemeinde in einer Mitteilung schreibt. Jürg Marti gehört dem Gemeinderat seit dem 1. August 2008 an. Zunächst führte er das Departement Sicherheit. Ende 2008 stieg er um die Nachfolge von Gemeindepräsident Hans Rudolf Feller (FDP) ins Rennen und wurde am 14. Dezember im zweiten Wahlgang im Alter von 29 Jahren zum jüngsten Gemeindepräsidenten von Steffisburg gewählt.

Vor seiner Amtszeit als Gemeinderat gehörte Jürg Marti von 2004 bis 2008 dem Steffisburger Parlament an. Seit 2020 ist er auch Mitglied des Grossen Rats des Kantons Bern.

«Entscheid aus dem Herzen»

Jürg Marti begründet seinen Rücktritt damit, dass ein guter Zeitpunkt gekommen ist, die Weichen für die Gemeinde Steffisburg und für sich persönlich zu stellen. Nach gut zwölf Jahren im Amt gelte es wieder einmal neue Wege zu gehen, heisst es in der Mitteilung zu seinem Rücktritt. «Mir ist wichtig, dass ich im Guten gehen sowie auf eine wertvolle, spannende und ereignisreiche Zeit zurückblicken kann», sagt Marti. «Es war kein einfacher Entscheid, jedoch kommt dieser aus dem Herzen.»

Wenn sich «allmählich Gewohnheiten einschleichen und die Dynamik sowie das eigene Interesse an der Politik langsam schwindet», sei das der Zeitpunkt um Veränderungen herbeizuführen. In der verbleibenden Zeit bis Ende 2021 möchte Marti gemäss der Gemeinde-Mitteilung noch «die offenen Projekte einen Schritt weiterbringen und gute Grundlagen für die Nachfolgerin, den Nachfolger schaffen.» Die Möglichkeiten des Mitgestaltens seien für ihn «höchst interessant und eine sehr dankbare Aufgabe – wenn auch nicht immer eine ganz einfache.»

Zukunft ist offen

«Wohin der Weg für mich führen wird, ist momentan offen. Ich freue mich aber auf neue Herausforderungen und weitere wichtige Erfahrungen, welche das Leben schreiben werden», sagt Marti.

Mit seinem Rücktritt wird eine Neuwahl ins Gemeindepräsidium während der ordentlichen Legislaturperiode nötig. Der Wahltag wird gemäss der Gemeinderatsmitteilung «zeitnah» durch den Gemeinderat festgesetzt.

pd/maz

