Region Thun will Energie sparen – Gemeinden spannen zusammen und wollen Geld vom Bund Sechs Gemeinden wollen eine Energieregion Thunersee gründen. Wie weit ist das Projekt? Um wie viel Geld geht es? Und wann geht es los? Antworten auf diese und weitere Fragen. Marco Zysset

Welchen Nutzen brächte eine Energieregion Thunersee den teilnehmenden Gemeinden?

Die Stadt Thun und benachbarte Gemeinden wollen Energieregion werden. Foto: Christoph Gerber

«Eine Energieregion fördert und ermöglicht die Umsetzung von konkreten Projekten und trägt damit zur Entwicklung der Wirtschaft in der Region bei», sagt die Thuner Gemeinderätin Andrea de Meuron (Grüne). «Wir haben etablierte Unternehmen und Pionierfirmen in der Region, die mit ihren Angeboten einen Beitrag zum Energiesparen, zur effizienten Energienutzung oder zur Energieerzeugung leisten.» Sven Heunert (SP), Gemeindepräsident in Thierachern, sagt: «Dank der Energieregion können Ressourcen gebündelt und Synergien genutzt werden, was gerade für kleine Gemeinden wie Thierachern ein Vorteil ist.» De Meuron und Heunert weisen darauf hin, dass schon heute Zusammenarbeiten wie der überkommunale Richtplan Energie, das regionale Bikesharing oder ein Pilotprojekt der geplanten Energieregion – eine Infoanlassreihe zum Thema «Ihr Gebäude als Kraftwerk» – bestehen. Was die Gemeinden aber vor allem interessieren dürfte: Die Bildung einer Energieregion bietet Zugang zu finanzieller Unterstützung durch Bund und Kanton. So sollen die Gemeinden finanziell und personell entlastet werden.