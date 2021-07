Bruchbude wird wertvoller Bau – Gemeindehaus in Muri: Der Erbauer fühlt sich rehabilitiert Muris Gemeindehaus habe seinen Wert, urteilt die Denkmalpflege. Das freut Architekt Fred Steffen. Er hat auch schon andere Worte gehört. «Bruchbude» etwa. Stephan Künzi

Das Gemeindehaus von Muri ist sein Werk: Fred Steffen freut sich über das positive Urteil der Denkmalpflege. Foto: Raphael Moser

Bruchbude. Unauslöschlich hat sich das Wort, das vor Jahren in den Medien die Runde machte, in sein Gedächtnis eingebrannt. Fred Steffen las damals in der Zeitung eine kurze Notiz über das Verwaltungsgebäude in Muri und war konsterniert: Ein so vernichtendes Urteil über das Gemeindehaus zu lesen, dessen Bau er als verantwortlicher Architekt begleitet hatte, schmerzte ihn.

Ganz anders reagierte er, als er die Zeitung vor zehn Tagen aufschlug. Diesmal las er, dass der markante Flachdachbau energetisch und technisch saniert werden soll. Das Gebäude abzubrechen, sei kein Thema mehr, denn: Mittlerweile werde es von der Denkmalpflege – und an dieser Nachricht blieb sein Auge hängen – als erhaltenswert und damit wertvoll eingestuft.