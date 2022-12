Reutigen sagt Ja – Gemeindefusion ist auf der Zielgerade Nach dem klaren Ja der Gemeindeversammlung biegt die Fusion mit Zwieselberg auf die Zielgerade ein. Unbeantwortet bleibt aber die Schulfrage. Andreas Tschopp

Die Stimmberechtigten der Gemeinde Reutigen sagten Ja zur Fusion mit Zwieselberg. Foto: Bruno Petroni

Bei der Gemeindefusion mit Zwieselberg gebe es nur etwas Beunruhigendes: die Kosten für die Schule, betonte ein Votant am Montagabend an der Gemeindeversammlung in Reutigen. Doch ebendiese Frage lasse sich im Moment noch nicht beantworten, unterstrich derselbe Redner in der Diskussion.