Oberstufenturnhalle Frutigen – Gemeinde wird zum zweiten Mal zurückgepfiffen Das Vergabeverfahren der Gemeinde bezüglich der Sanierung der Oberstufenturnhalle steht erneut in der Kritik. Das Regierungsstatthalteramt hat eine zweite Beschwerde gutgeheissen. Claudius Jezella

Die Turnhalle der Oberstufenschule Frutigen hat eine Sanierung nötig. Foto: Nik Sarbach

Risse in Wänden, verrostete Leitungen, Schimmel – die Oberstufenturnhalle in Frutigen muss saniert werden. So weit, so unstrittig. Doch wann die dringende Sanierung an dem 1962 errichteten Gebäude tatsächlich durchgeführt werden kann, ist nach wie vor offen. Denn wie am Dienstagnachmittag mitgeteilt wurde, hat das Regierungsstatthalteramt Frutigen Niedersimmental das Vergabeverfahren der Gemeinde Frutigen für die Architekturarbeiten an der Halle beanstandet – und das bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr.