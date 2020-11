Urnenabstimmung Wohlen – Gemeinde will weg vom letzten Platz Die Gemeinde will frischgebackenen Vätern zehn statt zwei Tage Urlaub gewähren. Ende Monat entscheidet das Stimmvolk über das Personalreglement. Hans Ulrich Schaad

Die Gemeinde Wohlen verbessert die Anstellungsbedingungen für ihre Mitarbeiter. Foto: Franziska Scheidegger

Die Gemeinde Wohlen landete bei einer Umfrage dieser Zeitung im Frühjahr 2019 ganz unten in der Tabelle. Sie gehörte mit drei anderen Gemeinden zu jenen im Kanton Bern, die Vätern bei der Geburt eines Kindes nur zwei Tage bezahlten Urlaub gewähren. Die Mehrheit der 30 grössten Gemeinden gibt den Vätern zehn Tage Urlaub und lehnt sich damit an die Regelung des Kantons an.

Das Thema Vaterschaftsurlaub sei schon lange eine Pendenz gewesen, sagt Wohlens Gemeindepräsident Bänz Müller (SP). Der letzte Platz in der Umfrage habe den Gemeinderat in der Folge veranlasst, das Personalreglement rasch anzupassen. Und nicht zu warten, bis das Anliegen auf eidgenössischer Ebene umgesetzt wird. Die aktuelle Regelung sei nicht mehr zeitgemäss, schreibt der Gemeinderat dazu in der Botschaft für die Urnenabstimmung am 29. November. Wegen Corona entscheidet nicht die Gemeindeversammlung.