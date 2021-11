Ortsplanung in Burgistein – Gemeinde will Landtechnikfirma beim Ausbau unterstützen Die Sterchi Landtechnik AG braucht an der Landstrasse mehr Platz. Die Gemeinde unterstützt die Firma mit der geplanten Erweiterung der Arbeitszone. Andreas Tschopp

Stephan Sterchi, der bei der Landtechnik AG für Buchhaltung und Verkauf zuständig ist, vor deren Gebäude an der Landstrasse in Burgistein. Im Hintergrund das Landstück, auf das die Firma erweitert werden soll. Foto: Andreas Tschopp

Gleich zu dritt aufmarschiert sind die Vertreter der Familie Sterchi am Dienstagabend in der Mehrzweckhalle zum Informationsabend über eine Teilrevision der Ortsplanung von Burgistein. Mit dieser wird ein wichtiges Anliegen der Firma für Landtechnik erfüllt. Denn die Spezialistin für Land-, Melk-, Stalltechnik sowie Kleingeräte für Land- und Forstwirtschaft, die seit gut 20 Jahren an der Landstrasse ausgangs Burgistein-Station in Richtung Thurnen angesiedelt ist, möchte an ihrem Standort expandieren und eine Ausstellungshalle erstellen. Heute stehen die Fahrzeuge und Geräte draussen.