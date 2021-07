Energieversorgung in Wimmis – Gemeinde verzichtet auf Stromabgabe Ab Januar 2022 entfällt nach einem Beschluss des Gemeinderats die Gemeindeabgabe auf den Strombezug. Dadurch soll der Strompreis um 1,5 Rappen pro Kilowattstunde gesenkt werden. Claudius Jezella

Der Strom soll für Bevölkerung und Gewerbe in Wimmis billiger werden. Foto: Simon Glauser

Der Gemeinderat hat beschlossen, ab dem Jahr 2022 auf die sogenannte Gemeindeabgabe auf den Strombezug zu verzichten, wie es in einer Mitteilung der Gemeinde Wimmis heisst. Die Gemeindeabgabe basiert auf dem Vertrag, welchen unter anderem die Gemeinde Wimmis vor vielen Jahren mit der BKW zwecks Stromversorgung auf ihrem Gemeindegebiet abgeschlossen hat.

«Für dieses quasi exklusive Versorgungsrecht hat die BKW der Gemeinde eine Konzessionsabgabe bezahlt, ohne dass es für die Strombezüger ersichtlich war», schreibt der Gemeinderat. Erst seit einigen Jahren werde diese Abgabe von 1,5 Rappen pro Kilowattstunde separat auf der Stromrechnung ausgewiesen und wurde dazu in «Gemeindeabgabe» umbenannt.

100’000 Franken weniger im Gemeindehaushalt

«Rechtlich stand diese Abgabe offenbar auf wackligen Füssen», heisst es in der Mitteilung weiter. Der Verband bernischer Gemeinden (VBG) habe zusammen mit der BKW einen Vorschlag erarbeitet, wie die Gemeinden eine korrekte Rechtsgrundlage schaffen könnten. Dazu müssten die Stimmbürger ein Stromversorgungsreglement genehmigen, welches diese Gemeindeabgabe legitimiere. In vielen Gemeinden sei dies bereits erfolgt. Es gebe aber auch Gemeinden, welche in Zukunft auf die Gemeindeabgabe verzichten oder diese reduzieren wollen.

Auch der Wimmiser Gemeinderat verzichtet nun darauf, der Gemeindeversammlung ein entsprechendes Reglement vorzulegen. Dadurch soll auf der einen Seite der Strompreis für Bevölkerung und Gewerbe ab Januar 2022 um 1,5 Rappen pro Kilowattstunde sinken. Gleichzeitig entgehen der Gemeinde jedoch laut Mitteilung rund 100’000 Franken pro Jahr im allgemeinen Haushalt. Aufgrund der positiven Rechnungsabschlüsse der vergangenen Jahre sei «ein gewisser Spielraum» vorhanden, so der Gemeinderat.

Gemeinderat erwartet Preissenkungen von der BKW

Hintergrund ist die von Wimmis aus gestartete Initiative für einen niedrigeren Strompreis. Im Frühjahr hatte der Wimmiser Gemeinderat mit der Unterstützung von 125 anderen Berner Gemeinden die BKW dazu aufgefordert, ihren Strompreis zu senken. «Mit durchschnittlich 24,8 Rappen bezahlen Privathaushalte und Gewerbebetriebe in den Kantonen Bern und Jura schweizweit mit Abstand am meisten für den Strom», hiess es damals in einer Mitteilung des Gemeinderats.

«Gemäss Gemeinderatspräsidentin Barbara Josi wäre es von der Gemeinde Wimmis als Initiantin der Strompreissenkungsbemühungen nicht wirklich konsequent, an dieser sachlich eher schlecht begründbaren Abgabe festzuhalten», begründet der Gemeinderat seinen aktuellen Entscheid und sieht nun die BKW aber «umso mehr in der Pflicht, die Preisgestaltung in Richtung schweizerische Durchschnittswerte anzupassen».

