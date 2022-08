Website-Meldung sorgt für Aufsehen – Gemeinde verweist mit KZ-Bild auf Feiertag Ein Urner Dorf sorgt für Aufsehen. Zu einem Artikel auf der Website zeigt die Verwaltung ein Foto mit dem Schriftzug «Arbeit macht frei». Die Gemeinde spricht von einem Versehen.

So sah die Website der Gemeinde Schattdorf aus, als sie noch abrufbar war. Screenshot: schattdorf.ch

Das Urner Dorf Schattdorf sorgt mit einer Ankündigung auf der Website der Gemeinde für Aufsehen. Der Eintrag zum Hinweis, dass an Mariä Himmelfahrt die Verwaltung geschlossen bleibt, war mit einem Bild versehen, das den Schriftzug «Arbeit macht frei» zeigt. Die Pendlerzeitung «20 Minuten» berichtete zuerst darüber. Danach war die Website nicht mehr aufrufbar.

Der Spruch «Arbeit macht frei» wurde von den Nationalsozialisten während des Zweiten Weltkriegs geprägt. Der Schriftzug prangte etwa an Eingangstoren von Konzentrationslagern. Das Bild, das auf der Website der Gemeinde Schattdorf zu sehen war, zeigte das Tor des ehemaligen KZ Dachau in der Nähe von München. Im ersten von den Nationalsozialisten betriebenen Konzentrationslager bildete etwa die Schutzstaffel (SS) Personal aus. An Gefangenen wurden medizinische Experimente durchgeführt. Die Phrase wurde aber auch in anderen Konzentrationslagern verwendet – unter anderem im KZ Auschwitz, in dem Schätzungen zufolge 1,1 bis 1,5 Millionen Menschen ermordet wurden. Auch in den Konzentrationslagern Theresienstadt und Gross-Rosen wurde der Schriftzug benutzt.

Im Cache von Suchmaschinen war die Meldung noch zu finden, versuchte man, die Website direkt aufzurufen, kam eine Fehlermeldung. Foto: Screenshot

«Montag, 15. August 2022 geschlossen! Wir wünschen Ihnen einen schönen Feiertag! Ihre Gemeindeverwaltung Schattdorf», stand darunter zum Eintrag vom 8. August. Bei der Gemeinde bedauert man den Vorfall und verweist auf ein Versehen.

Es handle sich um einen «peinlichen Fehler einer Mitarbeiterin, völlig ohne Hintergedanken», zitiert «20 Minuten» Geschäftsführer Daniel Münch. Die Mitarbeiterin habe das Zitat wörtlich genommen und es sei ihr nicht bewusst gewesen, dass es im Kontext zum Nationalsozialismus stehe. Sie habe das Bild «unbewusst und ohne Kenntnis der historischen Zusammenhänge» ausgewählt. Münch entschuldigt im Namen der Gemeindeverwaltung und im Namen der Mitarbeiterin.

