Umzonungen passierten glatt – Gemeinde Uttigen kann 2024 ins alte Schulhaus ziehen Das Areal des Gemeindehauses wird umgezont, ebenso jenes des alten Schulhauses, das umgebaut wird und in das 2024 die Verwaltung einziehen wird. Andreas Tschopp

Das ehemalige Schulhaus auf der Anhöhe Bühl gilt als Wahrzeichen von Uttigen. Nun wird es saniert und zum Verwaltungsgebäude umgenutzt. Foto: Godi Huber

Das Gemeindehaus von Uttigen an der Alpenstrasse 16 und das alte Schulhaus, das mit seinem Glockenturm als Wahrzeichen über dem Dorf thront, liegen heute beide in einer Zone für öffentliche Nutzung (ZöN). Da in der Gemeinde eine Rochade der Verwaltung zwischen diesen Liegenschaften vorgesehen ist, braucht es dafür eine Umzonung. Die Gemeinde lancierte im Herbst 2021 den Planungsprozess mit Mitwirkung und Auflage, die jeweils unbenutzt blieben, und stellte nun den Antrag zum Vollzug der Umzonungen.