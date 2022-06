Ihre Gemeinde informiert – Gemeinde unterstützt Gartenfest der Rudolf Steiner Schule Mit 1300 Franken unterstützt Langenthal das Gartenfest der Rudolf Steiner Schule Oberaargau. Das Fest findet am 17. September statt.

Der Gemeinderat genehmigt einen Beitrag für das Gartenfest der Rudolf Steiner Schule Oberaargau.

Am Samstag, 17. September 2022, und am Sonntag, 18. September 2022, findet in Langenthal das traditionelle Gartenfest der Rudolf Steiner Schule Oberaargau statt.

Den Besucherinnen und Besuchern wird ein breites Rahmenprogramm geboten. Der Gemeinderat freut sich, diesen Anlass mit einem Beitrag von 1'300 Franken zu unterstützen.

Ihre Gemeinde informiert Dieser Artikel wurde von der Behörde verfasst und zur Verfügung gestellt.

Fehler gefunden?Jetzt melden.