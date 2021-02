Ortsentwicklung Oberdiessbach – Gemeinde und Vogt AG haben eine Lösung gefunden Die Einsprache der Vogt AG gegen die Umzonung ihres eigenen Firmenareals ist bereinigt. Zusammen mit der Gemeinde und der Arealentwicklerin wurde eine Lösung erarbeitet. Gabriel Berger

Das Areal der Vogt AG in Oberdiessbach. Die Gemeinde und die Firma haben sich hinsichtlich der vorgesehenen Umzonung des Areals geeinigt. Foto: PD

Der Vorgang mutete einigermassen seltsam an: Im vergangenen Oktober erhob die Vogt AG Einsprache gegen die Zonenplanänderung ihres eigenen Firmenareals – dies, nachdem sie die Planung seit dem Jahr 2016 zusammen mit der Gemeinde vorangetrieben hatte. Hinter der Absicht, das Areal der Oberdiessbacher Feuerlöschtechnik-Firma an der Freimettigenstrasse in eine Zone mit Planungspflicht (ZPP) umzuwandeln, steckte der Plan, den Südteil der Zone auch für Wohnbauten nutzbar zu machen.

Die Verantwortlichen der Vogt AG hatten allerdings gemerkt, dass es durch die neuen ZPP-Vorschriften fortan nicht mehr möglich gewesen wäre, an Firmengebäuden noch bauliche Veränderungen vorzunehmen. Daher entschlossen sie sich zur Einsprache. Der Gemeinderat reagierte mit Erstaunen und Unverständnis.