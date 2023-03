Vertagte Munitionsräumung – Gemeinde und IG Mitholz fordern Revision des Entscheids Die Gemeinde Kandergrund und die Interessengemeinschaft Mitholz ersuchen die Mitglieder der Sicherheitspolitischen Kommission des Nationalrats, ihre Haltung zu überdenken. Nik Sarbach

Hinter der Felswand rechts im Bild und im Schuttkegel davor liegen noch rund 3500 Tonnen Munitionsreste. Foto: Bruno Petroni

Der Entscheid der Sicherheitspolitischen Kommission (SIK) des Nationalrats, den Entscheid zur Munitionsräumung in Mitholz zu sistieren, schlug im Ort hohe Wellen. Nun wenden sich die Gemeinde Kandergrund und die Interessengemeinschaft Mitholz, welche über 100 Betroffene vertritt, an die Mitglieder der Kommission. Sie ersuchen die Nationalrätinnen und Nationalräte in einem Rundschreiben um eine Anhörung an einem runden Tisch – und um eine grundlegende Revision des Entscheids.