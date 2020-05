Streit um Bauten im Garten – Gemeinde Toffen verliert Rechtsstreit Die Gürbetaler Gemeinde verlangte, dass ein Einwohner Stützmauern im Garten zurückbaut. Er wehrte sich erfolgreich. Johannes Reichen

In Toffen kam es zu einem Rechtsstreit zwischen der Gemeinde und einem Einwohner. Foto: BZ

Diese Geschichte begann mit dem Bau eines Freiluftbads in Toffen. Und sie endete damit, dass die Gemeinde baden ging – in einem Rechtsstreit. Sie unterlag einem Einwohner, der nun zwei Stützmauern in seinem Garten nicht zurückbauen muss. Der Entscheid der kantonalen Baudirektion wurde nicht angefochten und ist damit rechtskräftig.

Im Oktober 2017 bewilligte die Gemeinde dem Einwohner den Bau des Bassins und gestattete ihm zudem, sein Wohnhaus zu erweitern und energetisch zu sanieren. Im Juni 2019 dann teilte die Gemeinde dem Eigentümer mit, dass auf seinem Grundstück ohne Baubewilligung Stützmauern errichtet worden seien. Diese Mauern müsse er zurückbauen. Die Gemeinde begründete ihre Verfügung damit, dass sie lediglich für das Bad und für die Erweiterung und Sanierung des Hauses eine Bewilligung erteilt habe.

Gehör verletzt

Dagegen wehrte sich der Einwohner bei der kantonalen Baudirektion mit einer Beschwerde. Die zusätzlichen Arbeiten seien nicht baubewilligungspflichtig, die Wiederherstellung sei unverhältnismässig. Zudem klagte er, die Gemeinde habe ihm die Korrespondenz zu diesem Fall zwischen der Gemeinde und dem Regierungsstatthalteramt nicht zugestellt.

Die Baudirektion bestätigte dies: Die Gemeinde habe das rechtliche Gehör des Beschwerdeführers verletzt. Sie legte ihm allerdings dann selbst die besagten Dokumente vor, damit sei die Gehörsverletzung «geheilt» worden. Und so konnte sie sich dem Kern des Falls widmen.

Mauern nicht zu hoch

Im November 2017 gab die Gemeinde an, die Mauern seien 1,60 Meter hoch und auch deshalb bewilligungspflichtig – für Mauern bis zu einer Höhe von 1,20 Metern braucht es hingegen keine Baubewilligung. Sie belegte dies mit einem Foto anlässlich eines Augenscheins.

Die Baudirektion kam allerdings zu einem anderen Schluss. Der Einwohner habe die Mauern gut dokumentiert, schreibt sie in ihrem Entscheid vom 20. Februar. Laut den Plänen seien sie im Endzustand nirgends höher als 1,18 Meter. Sie seien also nicht bewilligungspflichtig. Der Einwohner muss die Mauern nun nicht zurückbauen. Allerdings muss er dort, wo die Mauern höher als 1 Meter sind, eine «Absturzsicherung» in Form von Pflanzungen anbringen.