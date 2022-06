Gemeindeversammlung Amsoldingen – Gemeinde stellt Weichen für die Zukunft Die Gemeindeversammlung bewilligte 235’000 Franken für die Ortsplanung und diskutierte über die Kostenpflicht für die Laubabfuhr. Andreas Tschopp

Damit die Schule neu in der Mehrzweckanlage (links am Rand) eingerichtet werden kann, muss Amsoldingen erst planerisch die Weichen stellen. Foto: Andreas Tschopp



«Man kann nicht in die Zukunft schauen, aber man kann den Grund für etwas Zukünftiges legen – denn Zukunft kann man bauen»: Diese Weisheit von Antoine de Saint-Exupéry, dem französischen Literaten und Flieger zu Beginn des 20. Jahrhunderts, stellte Stefan Gyger, Gemeindepräsident von Amsoldingen, an den Anfang der Gemeindeversammlung. An dieser nahmen am Dienstagabend 24 Stimmberechtigte (3,7 Prozent) in der Mehrzweckhalle Platz, um über einen Kredit von 235’000 Franken zu befinden für die Ortsplanung.

Kredit blieb unbestritten