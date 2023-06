Fahrni mit positivem Rechnungsabschluss – Gemeinde steht gesund da Die Gemeinde Fahrni blickt auf gesunde Finanzen. Auch bei der Schulhaussanierung in Rachholtern zeichnet sich ein Unterkredit ab. Lotte Brenner

Ortstafel bei der Einfahrt Rachholtern in der Gemeinde Fahrni. Foto: Patric Spahni

Der überaus gute Rechnungsabschluss mit einem Ertragsüberschuss von 666’366 Franken wurde an der Gemeindeversammlung Fahrni einstimmig genehmigt. In ihren Ausführungen begründete die Finanzverwalterin das gute Resultat vor allem mit der Verbuchung einer Erbschaft in der Höhe von 695’455 Franken und der nachträglichen Aufwertung des Gemeindehauses in der Höhe von 124’356 Franken. Aber sie betonte: «Auch ohne diese beiden Posten hätten wir ein positives Ergebnis gehabt. Wir wären aufgrund zusätzlicher Abschreibungen zu einem Ergebnis von null Franken gelangt.»