«Grossanlässe bedingen Risiken» – Gemeinde spricht Geld für defizitäres Schwingfest Der Münsinger Gemeinderat hat für das Bernisch-Kantonale Schwingfest 2019 (BKSF) einen Nachkredit von 50’000 Franken gesprochen. Johannes Reichen

Die Arena in Münsingen war zwar ausverkauft, aber das dreitägige Fest zog weniger Besucher als erwartet an. Foto: Raphael Moser

Mit dem Nachkredit von 50’000 Franken, den der Münsinger Gemeinderat bereits im Februar gesprochen hatte, seien die Vereine ausbezahlt worden, die sich am Fest beteiligt hätten, sagte Gemeindepräsident Beat Moser (Grüne) am Dienstagabend an der Parlamentssitzung.