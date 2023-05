Überbauung «Louelipark» Heimberg – Gemeinde plant mit 700 neuen Einwohnerinnen und Einwohnern «Louelipark»: So soll das neue Quartier auf dem ehemaligen Rigips-Areal in Heimberg heissen. Geplant ist Raum für 700 Personen und 200 Arbeitsplätze. Jetzt läuft die Mitwirkung. Stefan Kammermann

Das heutige Rigips-Areal in Heimberg soll zum «Louelipark» werden. Foto: Stefan Kammermann

Die Planung rund um die Zukunft des ehemaligen Rigips-Areals in Heimberg ist einen Schritt weiter. Gegenwärtig liegt die Überbauungsordnung mit dem Namen «Louelipark» zur Mitwirkung öffentlich auf. «‹Louelipark› ist doch naheliegend, weil in diesem Gebiet der Laueligrabenbach durchfliesst», sagt Gemeindepräsidentin Andrea Erni Hänni (SP) mit einem Schmunzeln. Konkret geht es um eine Baufläche von etwas mehr als 30’000 Quadratmetern in unmittelbarer Nähe des Heimberger Bahnhofes, welche bisher als industrielles Firmengelände genutzt wurde.