Bäderprojekt in Meiringen – Gemeinde plant die Übernahme des Freibads Die Einwohnergemeinde (EWG) und die Dorfgemeinde wollen eine Entflechtung ihrer Aufgaben, um in einem nächsten Schritt das Bäderprojekt konkret planen zu können. So soll etwa das Freibad an die EWG übergehen. Nathalie Günter

Aktuell gehört das Freibad der Dorfgemeinde, die es als eines der ersten in der Schweiz bauen liess. Foto: Bruno Petroni

Welche Aufgaben übernimmt künftig die Einwohnergemeinde, welche die Dorfgemeinde? Was ergibt am meisten Sinn? Was ist gesetzlich vorgegeben? Und wie könnte das Bäderprojekt finanziert werden? Diese Fragen galt es am Montagabend zu klären. Der Informationsanlass «Entflechtung der Aufgaben» schaffte, was die Gemeindeversammlung selten schafft: Die Aula Kapellen in Meiringen war gut gefüllt, geschätzt 120 Personen wollten sich aus erster Hand informieren lassen.