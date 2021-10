Sicherheitsrisiko in Spiez – Gemeinde muss kranke Bäume fällen Sie sind exponiert und laut einer Expertise ein Sicherheitsrisiko: Die Gemeinde Spiez fällt auf ihrem Grund alte Bäume. Vorerst deren zwei. Jürg Spielmann

Für diese kranke Rosskastanie auf dem Längenstein-Kiesplatz bei der Dorfkirche ist es nicht 5 vor 3, sondern 5 vor 12. Ihr letztes Stündchen wird im November geschlagen haben. Foto: Jürg Spielmann

Es ist ein Thema, das in der Bevölkerung immer wieder für grosse Emotionen sorgt: das Fällen von Bäumen. Unlängst sorgten in Thun die Pläne der Stadt, beim Eigerplatz für dessen Sanierung zwölf Linden zu fällen, für einen veritablen Baumstreit. Mit dem besseren Ende für die Natur: Nach massivem Druck aus der Anwohnerschaft und der Politik verzichtete die Stadt letztlich auf die Fällung der gesunden Linden – nur Stunden vor der geplanten Fällung am 1. September (wir berichteten).