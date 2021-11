Bäume am Bahnhof Spiez gekappt – Gemeinde korrigiert Fehlpflanzung von einst Acht Bäume wurden an der Oberen Bahnhofstrasse in Spiez auf BLS-Grund gefällt. Einheimische Ahorne werden nun gepflanzt. Wieso von der Gemeinde? Jürg Spielmann

Auf BLS-Grund ersetzt die Gemeinde Spiez direkt an ihrer Oberen Bahnhofstrasse acht Scheinakazien durch Feldahorne. Foto: Jürg Spielmann

Vieles neu macht der November: Derzeit stehen Baumpfleger bergseitig des Spiezer Bahnhofs im Einsatz. An der Oberen Bahnhofstrasse – zwischen dem Zugang zur Passerelle und jenem zur Bahnhofunterführung – säumen Absperrgitter die Stellen, wo bis vor einigen Tagen noch acht Bäume Wurzeln schlugen. Ein Kleinbagger kam zum Einsatz, die Bäume sind verschwunden, ihr Wurzelwerk wird entfernt. Im November werden auch andernorts in Spiez Bäume gefällt.

«Neophyten werden regelmässig durch einheimische Baumarten ersetzt.» Markus Schärer, Leiter Werkhof Spiez

Was ist der Grund für den massiven Eingriff am Bahnhof? Diese Frage wurde jüngst von Spiezerinnen und Spiezern in den sozialen Medien diskutiert. Des Rätsels Lösung: Die Gemeinde lässt derzeit acht sogenannte Scheinakazien durch Feldahorne (wissenschaftlich: Acer campestre) ersetzen. Wie es in einem Schreiben an die Anwohnerinnen und Anwohner heisst, soll der Eingriff bis am 19. November dauern.