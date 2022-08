Trinkwasser zur Bewässerung – Gemeinde Köniz erstattet Anzeige wegen Wasser­diebstahls Ein Unbekannter hat in Köniz ab einem Hydranten grosse Mengen Wasser gestohlen. Nach anfänglichem Zögern hat die Gemeinde nun doch Anzeige erstattet. Noah Fend

In den Monaten Juni und Juli wurden in Köniz grosse Mengen an Trinkwasser illegal abgezapft. Die Gemeindebehörden registrierten in der entsprechenden Versorgungszone einen auffällig hohen Wasserverbrauch. Der Pegel des Reservoirs sank überdurchschnittlich schnell ab.

Die Umstände des grossen Wasserklaus – jeweils bei besonders heissen Temperaturen, jeweils abends zwischen 19 und 20 Uhr – deuten darauf hin, dass mit dem geklauten Wasser Felder bewässert wurden.

Anfang August sagte der zuständige Könizer Gemeinderat Hansueli Pestalozzi (Grüne) gegenüber dieser Zeitung noch, die Gemeinde habe wegen des Wasserdiebstahls keine Anzeige erstattet. Jetzt hat sich Köniz umentschieden.

Köniz will «Zeichen setzen»

Wie aus einer Mitteilung am Freitagnachmittag hervorgeht, hat die Gemeinde nun doch Anzeige gegen Unbekannt erstattet. «Wasserdiebstahl ist kein Kavaliersdelikt. Wer ohne Genehmigung Hydranten anzapft, begeht Diebstahl und gefährdet unter Umständen sogar die Trinkwasserversorgung», lässt sich Pestalozzi in der Mitteilung zitieren. Ausserdem könne beim Anzapfen in seltenen Fällen ein Vakuum entstehen, wodurch verschmutztes Wasser zurück ins Trinkwassersystem fliesse.

Die Gemeinde erhofft sich deshalb, mit der Anzeige auch ein Zeichen setzen zu können, wie sie weiter schreibt. Wer grössere Mengen Wasser benötige, könne hierfür bei der Gemeinde einen speziellen Zähler mit sogenanntem Rückschlagventil beziehen. Damit sei ein legaler, kostenpflichtiger und sicherer Wasserbezug möglich.

