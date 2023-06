Wimmis hat entschieden – Gemeinde kauft Armasuisse-Gebäude Das Ja zum Kauf des Armasuisse-Gebäudes fiel an der Gemeindeversammlung einstimmig aus. Und: Die Jahresrechnung schliesst viel besser ab als budgetiert. Stefan Kocherhans

Die Gemeinde Wimmis übernimmt von der Armasuisse den Kopfbau für 1,5 Millionen Franken; die Büroräume sollen weiterhin an die Wenger Fenster AG vermietet werden. Foto: Stefan Kocherhans

Mit der Sporthalle Chrümig und dem neuen Werkhof wurde in den Jahren 1992 bis 1994 auch ein Betriebsgebäude für das Festungswachtkorps der Armee erstellt. Dem Bund gehört der Kopfbau mit Büroräumen sowie ein grosser Teil des Untergeschosses mit Lagerräumen und Einstellhallenplätzen. Bis Ende 2006 nutzte das Festungswachtkorps das Betriebsgebäude selber; seither hat die Armasuisse als Verwalterin der Armeebauten das Gebäude an die Wenger Fenster AG vermietet und will nun das Gebäude verkaufen.