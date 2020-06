Toleranz nicht überdehnen – Gemeinde gegen Verlängerung Royal Arena Festival 2021 Weil das Royal Arena Festival in Orpund diesen Sommer ausfallen muss, wollten die Veranstalter nächstes Jahr einen Tag länger feiern. Davon hält der Gemeinderat nichts.

Das Royal Arena Festival in Orpund fällt dieses Jahr wegen des Verbotes von Grossveranstaltungen aus. (Archivbild der Ausgabe 2019) Foto: Keystone/Anthony Anex

Nach der coronabedingten Absage des Royal Arena Festivals in Orpund BE wollten die Veranstalter das Hip-Hop-Festival im Jahre 2021 um einen Tag verlängern. Davon will der Gemeinderat aber nichts wissen.

Der Gemeinderat stehe nach wie vor hinter dem Festival, lehne das Verlängerungsgesuch für 2021 aber ab, teilte die Gemeinde Orpund am Dienstag mit. Der Anlass verlange von einem grossen Teil der Bevölkerung ein hohes Mass an Toleranz. «Mit einer Verlängerung des Anlasses würde diese Toleranz aufs Spiel gesetzt», schreibt der Gemeinderat.

Das Royal Arena Festival auf dem Römerareal in Orpund gehört zu den grössten Hip-Hop-Veranstaltungen der Schweiz. Wie die meisten Openair-Anlässe mussten die Veranstalter das Festival diesen Sommer annullieren – dies wegen des bis mindestens Ende August geltenden Verbots für Grossveranstaltungen mit mehr als 1000 Personen.

( SDA )