Geldsegen für Innertkirchen – Gemeinde erbt 700’000 Franken Die Gemeinderechnung für 2021 fällt besser aus als das Budget. Hinzu kommt ein Erbe, für dessen Verwendung Innertkirchen jetzt ein Reglement erarbeitet.

Die weitläufige Gemeinde Innertkirchen von oben. Foto: PD/David Birri

Die Erträge aus den Einkommenssteuern entwickeln sich weiterhin sehr erfreulich. Diese Botschaft erfuhren die 38 Stimmberechtigten am Mittwochabend an der Innertkirchner Gemeindeversammlung unter der Leitung von Gemeindepräsident Walter Brog in der Mehrzweckhalle Gadmen. Mit einem Ertrag von 1,6 Millionen Franken liegen sie deutlich über dem Budget und auch über dem Vorjahr, wie die Gemeinde in einer Mitteilung nach der Versammlung schreibt. Der Gesamthaushalt schliesst per Ende 2021 mit einem Ertragsüberschuss von 461’000.14 Franken ab. Damit fällt das Rechnungsergebnis um 340’600.14 Franken besser aus als budgetiert. Verantwortlich für die Besserstellung sind nebst den höheren Steuer- und Gebührenerträgen weniger Aufwand und bessere Abschlüsse bei den Spezialfinanzierungen.

Gemeinde erbt viel Geld

Ein im Jahr 2019 verstorbener Einwohner aus Innertkirchen hat die Gemeinde mit Testament als Alleinerbin eingesetzt. Das Vermögen von 752’375.74 Franken wird der Gemeinde ohne Zweckbestimmung vermacht. Damit das Geld aus der Erbschaft für sinnvolle und nachhaltige Projekte zur Verfügung gestellt werden könne, werde ein Reglement zur Ausrichtung von Beiträgen genehmigt, schreibt die Gemeindeverwaltung.

Für den Ersatz der Holzschnitzelheizung in der Schulanlage Grund wird ein Kredit von 295’000 Franken genehmigt. Da die Gemeinde mit der Fernheizung Gadmen bereits eine Holzschnitzelheizung beitreibe, könne die Synergie für die Heizmaterialbeschaffung genutzt werden. Künftig wolle die Gemeinde die in der Gegend anfallenden und produzierten Holzschnitzel als Brennmaterial verwenden, teilt sie mit.

Quellfassung Rahfluh wird saniert

Die Anlage der ergiebigsten Quelle im Gadmental befindet sich in schlechtem Zustand. In einer ersten Etappe soll nun die Quellfassung saniert werden. Die zweite Etappe beinhalte die Sanierung der Leitung von der Quellfassung ins Reservoir. Der Neubau des Reservoirs Bühlenweid folgt dann in der dritten Etappe. Für die Sanierung der Quellfassung und die Planung der zweiten und der dritten Etappe wird ein Kredit von 550’000 Franken genehmigt.

pd/maz

