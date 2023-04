Ehrungen Steffisburg – Gemeinde ehrt starke Leistungen und grosses Engagement Sie haben Grosses geleistet in Sport, Beruf, Kultur und Freiwilligenarbeit und wurden nun dafür von der Gemeinde Steffisburg ausgezeichnet.

Der Satus Steffisburg wurde einerseits geehrt und präsentierte andererseits Rope Skipping. Foto: PD

«Es braucht viel Leidenschaft, Motivation, einen starken Willen und eine grosse Ausdauer, damit solche Erfolge erzielt werden können», schreibt die Gemeinde Steffisburg in einer Medienmitteilung. Die Gemeinde ehrt alljährlich zahlreiche Bürgerinnen und Bürger für herausragende Leistungen in Sport, Beruf, Kultur und Freiwilligenarbeit. Der Gemeindepräsident, Reto Jakob, begrüsste alle Anwesenden herzlich und gratulierte den Geehrten persönlich zu ihren grossartigen Leistungen.

Sie leisteten grosse ehrenamtliche Arbeit, was von der Gemeinde Steffisburg gewürdigt wird. Foto: PD

Er stellte ebenfalls erfreut fest, dass der Gemeinderat fast vollzählig und auch der Präsident des Grossen Gemeinderates, Hans-Rudolf Maurer, an der Feier teilnahmen. Der Leiter Soziales, Marc Hüppi, würdigte im zweiten Teil die Freiwilligenarbeit und die ehrenamtliche Tätigkeit. «Ohne die Leistungen von Frauen und Männern, die sich in Vereinen und der Nachbarschaftshilfe einsetzen, wäre vieles nicht möglich», heisst es in der Mitteilung. Aufgelockert wurde die Feier mit einer Show-Einlage vom Sportverein Satus im Rope Skipping.

Sie alle vollbrachten im letzten Jahr herausragende sportliche Leistungen, die von der Gemeinde geehrt werden. Foto: PD

Sie wurden geehrt und gewürdigt Infos einblenden Die Geehrten: Desirée Knecht (Duathlon und Triathlon), Finn Trösch (Leichtathletik), Lynn Beer (Leichtathletik), Janik Stettler (Leichtathletik und Skifahren), Luca Stettler (Skifahren), Sportverein Satus Steffisburg, Rope Skipping (Elisabeth Werren, Sportchefin, Sandra Haas, Koordinatorin, Rahel Stöckli, Franco Riedwyl, Luana Aeschlimann, Riana Calveti, Suna Jäggi, Sergio Riedwyl, Rahel Stöckli, Emma Synak, Noemi Erb, Vanessa Hoche, Tanja Kneubühl, Fabienne Manz, Elena Sousa, Maria Wenzin, Samira Durand, Ramona Schneider, Sara Schneider, Sira Trachsel und Melanie Zimmermann), Laura Loosli (Köchin), Fritz Kneubühl mit Schäferhündin Hiva (Lawinenhunde), Urs Dolder (Auszeichnung Kunststreuer der Stadt Thun). Würdigung von Freiwilligenarbeit und ehrenamtlicher Tätigkeit: «fürenand-mitenand»-Helferinnen und Helfer in der Pandemiezeit (Konrad Teuscher, Lukas Tschanz, Marlis Fahrni, Maja Kopp, Michael Grundbacher, Doris Moser, Melanie Hoogendjik, Kaspar Lengacher, Erich Vetsch, Sarah Sommer, Silvia Gerber-Ramseier, Leana Leimer, Tabea Streit, Simea Schmid, Simeon Streit, Joel von Gunten, Rajka Möschberger, Simon Meier, Karin Ings, Alexa Gauchat Bohren) Ramitha Ravichanthiran (Aufgabenhilfe), Arnesa Thaqi (Aufgabenhilfe), Stephan Leiser (Ukraine-Hilfe)

Frühere Ehrung Für Ausserordentliches geehrt

PD

Fehler gefunden?Jetzt melden.