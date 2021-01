Urnengang in Zweisimmen – Gemeinde bürgt für die Investitionshilfe an die Fernwärme Die Vorlagen der Bürgschaft Fernwärme, die Gebietserschliessung durch die Aufhebung unbewachter Bahnübergänge und das defizitäre Budget wurden deutlich angenommen. Fritz Leuzinger

Auf der MOB-Strecke Zweisimmen-Saanenmöser werden die zwei unbewachten Bahnübergänge Botematte und Spitz (Bild) aufgehoben. Foto: Fritz Leuzinger

Aus Rücksicht auf die Corona-Sicherheit der Bevölkerung wurde in Zweisimmen über die drei Vorlagen der Dezember-Gemeindeversammlung am vergangenen Wochenende an der Urne abgestimmt. 462 Zweisimmerinnen und Zweisimmer haben ihre Bürgerpflicht wahrgenommen. Gemeindeschreiber Urs Mathis zur Stimmbeteiligung: «Ich habe mehr Beteiligung erwartet, die 21 Prozent der 2233 Stimmberechtigten sind nur die Hälfte im Vergleich zu nationalen oder kantonalen Urnenabstimmungen. Es gab nichts Aussergewöhnliches, die drei Vorlagen waren unbestritten.»

Mit 400 Ja- zu 59 Nein-Stimmen wurde der Bruttokredit von 670’000 Franken an die neue Erschliessungsstrasse Büel – Oberi Matte an der Oeschseite gutgeheissen. Durch die Aufhebung der unbewachten MOB-Bahnübergänge bleiben die betroffenen Liegenschaften trotzdem erreichbar. Auf der MOB-Strecke Zweisimmen–Saanenmöser wurden vor einiger Zeit 24 Bahnübergänge gesichert, saniert und einige sogar aufgehoben.