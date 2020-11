Pilotprojekt in Adelboden – Gemeinde beteiligt sich am Snowfarming auf der Tschentenalp Die Gemeinde unterstützt das Snowfarming auf dem Tschenten ab 2021 finanziell. Der Beitrag ist aber an Bedingungen geknüpft.

Am Tschenten werden jedes Jahr mehr als 20’000 Kubikmeter Schnee übersommert. Foto: PD

Das Projekt «Snowfarming Tschentenalp» ist im dritten Betriebsjahr. Gemäss einer Mitteilung der Gemeinde Adelboden haben die Verantwortlichen den Gemeinderat über ihre weiteren Pläne informiert. Bisher wurden gut 300'000 Franken am Berg investiert und die jährliche Wertschöpfung beträgt zirka 170'000 Franken. Die Betriebskosten sollen weiter optimiert werden und die Gespräche mit der Alpschaft Tschenten verliefen positiv, so dass das Snowfarming weiter betrieben werden kann.

Die Baubewilligung wurde 2018 für fünf Jahre als Versuchsbetrieb ausgestellt. Dem Verein «Das Trainingszentrum Adelboden» sei es ein Anliegen, dass das Ganze mittels einer Anpassung der Überbauungsordnung in einen definitiven Betrieb überführt werden kann, schreibt die Gemeinde. Ziel wäre, das Trainingszentrum in die Tschentenbahnen AG zu integrieren.

Der Gemeinderat hat entschieden, ab 2021 jährlich 18'000 an das Trainingszentrum beizusteuern. Voraussetzung sind die nötigen Bewilligungen für das Projekt «Snowfarming Tschentenalp», dass im Frühling jeweils ein Schneehaufen zusammengestossen werden kann und dass der Gemeinderat die Jahresrechnung sieht. Geht der Betrieb des Produkts «Snowfarming» vollumfänglich an die Tschentenbahnen AG über, ist über den jährlichen Gemeindebeitrag neu zu verhandeln, heisst es in der Mitteilung weiter.

pd/maz