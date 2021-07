Arbeitslosenzahlen im Oberland – Gelockerte Corona-Massnahmen sorgten für Rückgang Die Arbeitslosenzahlen gingen im Verlauf des Junis im Gastgewerbe stark zurück. Davon profitierten vor allem die Verwaltungskreise Obersimmental-Saanen und Interlaken-Oberhasli.

Restaurants und Bars durften ihre Innenbereiche ab Ende Mai wieder öffnen. Das hatte insbesondere im Oberland Einfluss auf die Arbeitslosenzahlen. Foto: Tamedia

Im Rahmen der Lockerungen von Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus durften die Restaurants und Bars ab 31. Mai die Innenräume wieder öffnen. Dies führte im Juni zu einem starken Rückgang der Zahl der Arbeitslosen im Gastgewerbe – kantonsweit waren es 518 Personen –, wie der Kanton am Donnerstag mitteilte. Im Baugewerbe stieg die Nachfrage nach Arbeitskräften aus saisonalen Gründen, weshalb auch hier 153 Personen weniger arbeitslos gemeldet waren. Auch fast alle übrigen Branchen wiesen rückläufige Arbeitslosenzahlen auf.

Insgesamt sank die Zahl der Arbeitslosen im Kanton Bern im Juni um 1201 auf 12’839 Personen. Die Arbeitslosenquote ging von 2,5 auf 2,2 Prozent zurück – schweizweit von 3,1 auf 2,8 Prozent. Bereinigt um die saisonalen Einflüsse, nahm die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vormonat leicht ab. Die saisonbereinigte Arbeitslosenquote betrug 2,5 Prozent.

Quote im Obersimmental halbierte sich

Die Arbeitslosigkeit nahm dabei in allen Verwaltungskreisen ab. Am stärksten war der Rückgang der Quote in den Verwaltungskreisen Obersimmental-Saanen und Interlaken-Oberhasli. So ging diese im Obersimmental von 2,0 auf 1,0 Prozent zurück. Es waren nur noch 89 Personen arbeitslos gemeldet, während es im Vormonat noch 186 Personen waren. Im Kreis Interlaken-Oberhasli ging die Quote von 2,3 auf 1,4 Prozent zurück. In Zahlen sind dies 373 Betroffene statt der 594 im Vormonat.

In den anderen Verwaltungskreisen des Oberlands gingen die Zahlen ebenfalls zurück: So verzeichnete Thun 948 Arbeitslose im Juni, im Mai waren es noch 1033. Das entspricht einer Abnahme von 0,2 Prozent. Gleich hoch war die Abnahme im Verwaltungskreis Frutigen-Niedersimmental. Dort waren es konkret 170 Personen statt wie im Vormonat 224.

Grosse Spannweite

Die Spannweite der Arbeitslosenquote in den zehn Verwaltungskreisen geht von 0,8 (Frutigen-Niedersimmental) bis 4,3 Prozent (Biel/Bienne). Verglichen mit dem Juni 2020 sind 1614 Personen weniger arbeitslos. Im Juni trafen gemäss Mitteilung des Kantons 510 Gesuche zur Kurzarbeit ein. Sie betrafen 3737 Beschäftigte (Mai 2021: 2024 Gesuche, 20’930 Beschäftigte).

pd/don

