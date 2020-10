Pausenfazit

Eine ereignisarme erste Halbzeit im Wankdorf ist um. Die Young Boys finden offensiv überhaupt kein Mittel gegen defensiv stark eingestellte Luzerner. Celestini scheint da die richtige Taktik für das Auswärts-Duell gegen den Meister gefunden zu haben. Abgesehen vom Elfmeter sucht man aber auch bei den Innenschweizern vergeblich nach zwingenden Chancen.

Die Young Boys hatten aber durchaus Chancen in Führung zu gehen. Bereits in der zweiten Minute konnte Nsame beinahe von einer Unkonzentriertheit der Luzerner Abwehr profitieren. In der fünften Minute kam Nsame erneut zu einer guten Chance per Kopfball. Er sah seinen Ball jedoch vom starken FCL-Torwart Müller pariert.

Die entscheidende Szene der 1. Halbzeit gehörte YB-Aussenverteidiger Lefort. Er räumte im eigenen Sechzehner beim Befreiungsversuch Knezevic ab und gab somit den Luzernern die Chance zur Führung per Elfmeter. Diese konnte Schulz nutzen und netzte zur Führung für die Innenschweizer ein.

YB-Coach Seoane muss und wird wohl taktisch etwas ändern in der Pause. Das 4-4-2-System der Berner hat bisher keine Früchte getragen.

Können die Young Boys in der zweiten Hälfte reagieren oder gelingt dem FCL der erste Saisonsieg?