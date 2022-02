Hallo zusammen

Die Grasshoppers feierten am letzten Wochenende den ersten Sieg in diesem Jahr. In Lausanne resultierte ein 2:0-Erfolg. Nun wird die Aufgabe schwieriger. Mit den Young Boys gastiert der Meister im Letzigrund. Und er hat in der letzten Partie gezeigt, dass er auch ohne die vielen verletzten Spieler noch grosse Qualität hat. YB gewann eine umkämpfte Partie gegen Basel 3:1.