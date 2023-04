Tupperware: Aktie bricht ein – Gelingt die Rettung der Tupperpartys? Die Geschäftsidee war eigentlich banal und jahrzehntelang erfolgreich: Menschen laden andere in ihre Wohnung ein und verkaufen bunte Kunststoffboxen. Doch die Zeit des Wohnzimmer-Direktmarketings könnte bald vorbei sein. Thomas Fromm

Brownie Wise, Vizepräsidentin der «Tupperware Home Parties», in den 1950er-Jahren in Partylaune. Foto: Keystone

Gleich mal vorweg und damit es hier keine Missverständnisse gibt: So eine Tupperparty darf man sich nicht als eine dieser Hauspartys vorstellen, bei der tanzbare Musik läuft, Menschen mit Bierflaschen in der Hand durch WG-Wohnzimmer springen, und – wenn es ganz gut läuft – man nette Leute kennen lernen und gute Gespräche haben kann. Denn die Tupperware-Party war ja nie eine reine Spassveranstaltung, eher eine Art Nachbarschaftstreffen mit Motto, ein Themenabend.

Für den geschäftsmässigen Ablauf sorgt in der Regel eine Partymanagerin, die mit der Gastgeberin die Gäste einlädt. Ein kleiner Nebenverdienst war immer schon Teil des Party-Deals, wenn die alten Freundinnen kamen, die Nachbarinnen, und sogar die Tante aus Wallisellen, eine gefürchtete Tupperparty-Dauerbesucherin ihrer Zeit.

Weltweiter Direktvertrieb

Auf dem Tisch fand die meist weibliche (in den vergangenen Jahren sollen allerdings auch immer mehr Männer dazugekommen sein) Partygesellschaft immer schon alles, was sie braucht, um den Alltag jederzeit frisch und hygienisch einwandfrei verpacken zu können. Die bunten Frischhaltedosen, Rührschüsseln, Allzweckboxen. Die Rüeblitorte muss nach dem Kaffeekranz ja irgendwo hin. Noch eine Box für den Ehemann, der den Kartoffelsalat mit zur Arbeit nehmen konnte. Für die Kinder das Znünibrot ins rote Tupper-Design, daneben die kleinere mintgrüne Box mit den Apfelstückchen.

Mit Tupperware wurde die Welt von Anfang an ein Stück weit haltbarer, transportabler. Vieles hätte es ohne diese frühe Plastikpassion wohl nie gegeben. Vielleicht nicht einmal das Wirtschaftswunder.

Klar, natürlich kann man jetzt lange darüber diskutieren, was so eine Tupperparty über die Geschlechterrollen der vergangenen Jahrzehnte verrät. Die Idee zu diesen Partys hatte übrigens eine Amerikanerin, die Brownie Wise hiess.

Beliebt sind die Plastikboxen – auch von anderen Marken – für die Pausenverpflegung von Kindern. Foto: Getty Images

Geschieden, alleinerziehend, fing sie Ende der 40er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts an, bei Hauspartys Haushaltsgegenstände zu verkaufen. Firmengründer Earl Tupper aus Florida fand diesen Wohnzimmerdirektvertrieb sehr verheissungsvoll. 1951 wurde Brownie Wise Vizepräsidentin einer neuen Konzernsparte mit dem vielversprechenden Namen «Tupperware Home Parties». Die Party konnte steigen!

Nicht nur in den USA, sondern überall. Tupperparty – das war gerade in den frühen Jahren immer auch ein Stück American Way of Life.

Aktie im freien Fall

Jetzt aber warnt die 1946 gegründete Kunststofffirma vor finanziellen Engpässen, die Aktie stürzte Anfang Woche um 49 Prozent auf 1,20 Dollar ab – der niedrigste Stand seit dem Rekordtief zu Beginn der Corona-Krise vor drei Jahren. Berater beraten jetzt die Firma, Investoren sollen investieren und retten. «Das Unternehmen tut alles in seiner Macht Stehende», verspricht Tupperware-Chef Miguel Fernandez. Ob es gelingt, Tupperware zu retten? Ende 2022 brach der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 20 Prozent auf 313,7 Millionen Dollar ein, unterm Strich steht ein Verlust von 35,7 Millionen Dollar.

Der Niedergang hat Gründe. Während sich der Einzelhandel in den vergangenen Jahrzehnten mehr und mehr ins Internet verlagert hat, wo Shopping-Giganten wie Amazon oder Alibaba mit enormer Marktmacht die Preise drücken, setzte Tupperware lange Zeit unbeirrt weiter auf seine klassischen Verkaufswege – und auch auf vergleichsweise teure Produkte. Erst unter Konzernchef Fernandez, der im April 2020 nach einem Führungschaos übernahm, setzte Tupperware konsequent auf digitale Verkäufe. Was zu der nächsten Frage führt: Ist dies nun das Ende der Party? Oder braucht der alte Konzern einfach nur ein neues Party-Konzept?



